Nell'intensa serata di amichevoli internazionali, che tra l'altro vede impegnata la Nazionale italiana contro l'Estonia, a scendere in campo è anche il Portogallo in una sfida sulla carta piuttosto semplice, contro Andorra. Il ct della nazionale lusitana ha spiegato ai giornalisti che Cristiano Ronaldo si è allenato regolarmente con la squadra ed è già in forma. Nonostante questo, Fernando Santos ha preferito non rischiare da subito il campione della Juventus: CR7, infatti, ha iniziato questa nuova parentesi in nazionale partendo dalla panchina e questa, già di per sé, è una novità.