Nella pausa del campionato dedicata alle nazionali che scendono in campo per le gare di qualificazione al Mondiale del 2022 in programma in Qatar, gli occhi degli juventini sono puntati su Cristiano Ronaldo. Il portoghese stasera sarà titolare nella gara contro l'Azerbaijan allenato dall'italiano Gianni De Biasi. Ecco le formazioni ufficiali della gara:



PORTOGALLO-AZERBAIJAN



Portogallo (4-3-3): Lopes; Joao Cancelo, Ruben Dias, Domingos Duarte, Nuno Mendes; Pedro Neto, Joao Moutinho, Ruben Neves; Cristiano Ronaldo, André Silva, Bernardo Silva. All. Fernando Santos.

Azerbaijan (4-4-2): Magomendaliyev; Medvedev, Badalov, B. Huseynov, Krivostyuk; A. Huseynov, Makhmudov, Mustafayev, Salahli; Emreli, Ghorbani. All. De Biasi.



FRANCIA-UCRAINA



Francia (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Kante, Rabiot; Coman, Griezmann, Mbappé; Giroud. All. Deschamps.

Ucraina (4-3-3): Bushchan; Zabarnyi, Matviyenko, Kryvstov, Mykolenko; Karvaev, Sydorchuk, Zinchenko; Shaparenko, Yaremchuk, Malinovskyi. All. Shevchenko.