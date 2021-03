Il Portogallo vince, ma Cristiano Ronaldo delude. Proprio lì, nel suo Stadium. La squadra di Santos ieri ha ottenuto il massimo risultato con il minimo sforzo contro l'Azerbaijan di Gianni De Biasi nella prima gara del cammino di qualificazione a Qatar 2022. A decidere la gara, terminata 1-0 per il lusitano, è stato un autogol di Medvedev al 37' del primo tempo, e per la seconda volta consecutiva CR7 è rimasto a secco a Torino dopo il ko contro il Benevento. A tratti Ronaldo è sembrato anche nervoso, soprattutto quando nella ripresa ha reagito con stizza a un tacco intercettato da un avversario. Ha provato a mettere la firma sulla gara con un colpo di testa nel primo tempo e con un piattone centrale nella ripresa ma il pallone non è voluto entrare. Le punizioni? Tutte sulla barriera. Intorno a lui, André Silva è stato assente-presente in campo, più positivo Joao Felix che entra in campo solo nel finale. Nelle prossime due gare prima della ripresa del campionato, il Portogallo di Ronaldo affronterà la Serbia e il Lussemburgo.