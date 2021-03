Il Porto sul proprio sito ufficiale ha riportato l'elenco dei 27 giocatori convocati da Sergio Conceiçao per la partita di domani sera sul campo della Juventus, ottavo di finale di ritorno di Champions League. Molti giocatori che era in dubbio alla vigilia fanno parte del gruppo in viaggio per Torino, domani scopriremo le scelte di formazione dell'allenatore portoghese.



Marchesín, Diogo Costa e Cláudio Ramos; Pepe, Diogo Leite, Loum, Luis Díaz, Matheus Uribe, Mehdi Taremi, Marega, Zaidu, Carraça, Marko Grujic, Tecatito Corona, Wilson Manafá, Mbemba, Romário Baró, João Mário, Otávio, Sérgio Oliveira, Felipe Anderson, Toni Martínez, Evanilson, Nanu, Malang Sarr, Fábio Vieira e Francisco Conceição.