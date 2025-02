Porto, Tiago Djalo sfida la Roma: il chiarimento sul suo ruolo

SPORT TV ha intervistato, difensore del Porto in prestito dalla, in vista della sfida contro lanei Playoff di Europa League: "Servirà un Porto con molta energia, concentrato, perché la Roma è un'ottima squadra, ha giocato delle buone partite. Noi dobbiamo fare la nostra parte, giochiamo in casa, dobbiamo pressare bene, giocare bene la palla e credo che se lo faremo potremo vincere".E sul suo ruolo in campo: "Per me non cambia molto. Mi piace giocare in questo sistema, mi piace giocare con due centrali, per me si tratta solo di fare quello che vuole l'allenatore. Quello che è meglio per la squadra è meglio per me, perché voglio vincere".