Taremi, in conferenza stampa, ha parlato del Porto e della sfida alla Juventus. Ecco le sue dichiarazioni.



LA SFIDA - "È una grande partita, la Juventus è un grande club, così come il Porto. L'importante è rimanere concentrati e attenti per tutti i 90 minuti, fino alla fine della partita. Abbiamo un buon piano. Daremo il nostro meglio per il Porto".



LA JUVE DEVE SEGNARE - "Può contare? Ogni partita è diversa. Vogliamo fare il meglio nella prossima gara, non conta ciò che è successo. Questa partita è importante, la mettiamo in cima a tutto. Poi vedremo il futuro".



GRANDE CLUB - "E' normale per una grande squadra avere questo tipo di pressione e tutte queste partite. Abbiamo tanta motivazione, è diverso per noi. Vogliamo il massimo per il Portogallo, per i nostri tifosi. Andare avanti sarebbe molto importante per il calcio portoghese. E daremo il massimo per farlo".



COME SONO CAMBIATO - "Normale che alcuni giocatori nei grandi club devono fare i conti con tutti. Il mister parla tanto prima della gara. E' normale, non mi piace parlare del passato, voglio solo concentrarmi su come posso fare meglio per il futuro".



SEGNARE A TORINO - "Vedremo come va la partita, non pensiamo al pareggio o a come andrà il risultato. Se partiamo così, siamo già sconfitti. Abbiamo un buon piano, il mister ci ha fatto capire cosa fare. Daremo il massimo e vedremo come andrà la partita".



GIOCARE LA CHAMPIONS - "La Champions è un grande torneo, mi piace giocarci. Il mio passato non è importante, io vivo l'oggi e penso sempre alla prossima partita fino alla fine della stagione. Sarà bello giocare contro la Juve, se potrò farlo".



COSA ASPETTARSI - "Farò il meglio per la squadra, non conta se segno. Se il Porto vince, io sono contento. Farò il meglio, forse segnerò oppure no".