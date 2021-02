Mehdi Taremi è la grande sorpresa del Porto in questa stagione. Il centravanti della nazionale iraniana ha parlato alla rivista ufficiale del club portoghese e ha menzionato anche l'esperienza in Champions League che lo vedrà affrontare la Juventus: "Sono molto felice di disputare per la prima volta la Champions League. Ora ci aspetta un ottavo di finale difficile contro la Juve, ma noi siamo il Porto e nel calcio niente è impossibile. Almeno una possibilità di vincere c'è sempre! Ripeto, sarà difficilissimo però il nostro obiettivo è superare il turno e daremo tutto per questo."