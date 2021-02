Al sito Uefa, il difensore del Porto Pepe ha parlato della sfida con la Juventus e contro il suo amico Cristiano Ronaldo.



SPERO DI VINCERE - "Cosa spero? Di vincere! Sappiamo che sarà molto difficile, la Juve ha grandi giocatori. Hanno il migliore al mondo, Cristiano Ronaldo. Il lavoro non sarà facile per niente, cercheremo di fare del nostro meglio, di essere fedeli a quello che chiede l'allenatore. Competeremo per riuscire a superare il turno".



RONALDO - "Sarà speciale! Non ho mai giocato contro di lui, mi sono allenato 'contro' molte volte. Sarà speciale. Ma sarà più speciale perché è tra Porto e Juve. Non credo che il Porto abbia mai battuto la Juve, speriamo sia stavolta".