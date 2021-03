La Juventus ha battuto 3-2 il Porto, ma ciò non è bastato a ribaltare la sconfitta dell'andata. Quindi ai quarti di finale di Champions League ci va la squadra portoghese, trascinata stasera all'Allianz Stadium dalla doppietta di Sergio Oliveira, migliore in campo Uefa. Questo il commento di Oliveira: "È un premio per tutta la squadra, meritato per ciò che abbiamo fatto oggi e per come ci siamo comportati durante la stagione. Abbiamo meritato la qualificazione. Abbiamo fatto fatica, ma alla fine è arrivato il passaggio del turno. Il rosso a Taremi? Penso non abbia sentito il fischio dell'arbitro. Abbiamo saputo affrontare questo momento difficile e ne abbiamo tratto forza per riorganizzare la squadra. Abbiamo corso un paio di brividi, ma sapevamo come restare dentro la partita. Raggiungere i quarti di finale segnando due gol qui è un orgoglio".