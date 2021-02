Jaime Fernandes Magalhães, giocatore del Porto dal 1980 al 1995, è la memoria storica del club portoghese. Compresa la finale di Coppa delle Coppe del 1984: "Era la prima finale del club, eravamo molto acerbi. Le cose sono migliorate e già nel 1987 siamo andati con un morale diverso e in contropiede, senza mai pensare che sarebbe stato facile. Abbiamo fatto anche una grande prestazione e siamo riusciti a vincere lì. Da quel momento è stata una strada in discesa, abbiamo vinto più competizioni. L'impatto? Abbiamo subito pensato che sarebbe stato molto difficile, e così è stato. In campo avevamo un'ottima squadra, fatto uan grande partita. Abbiamo perso ingiustamente".