Difesa a cinque o due attaccanti. È questo, come riporta Tuttosport, il dilemma che sta attanagliando Sergio Conceiçao, tecnico del Porto, che stasera affronterà la Juventus in Champions League al Dragao. Il tecnico potrebbe ripresentare lo schieramento difensivo proposto contro il Manchester City nella fase a gironi, contro cui strappò un pareggio per 0-0: in questo caso a farne le spese sarebbe uno dei due attaccanti, in particolare Taremi. Sulla fascia destra ballottaggio aperto tra Otavio e Luis Diaz, anche se il brasiliano è rientrato da pochi giorni dopo un periodo ai box.