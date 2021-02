Scelte quasi obbligate per Andrea Pirlo, che deve fare i conti con i tanti infortunati in vista della gara di stasera contro il Porto, andata degli ottavi di finale. L'allenatore dovrà rinunciare anche a Leonardo Bonucci, l'ultimo a fermarsi in ordine di tempo a causa di un problema muscolare nell'allenamento di ieri. Per la prima volta in Champions League, così, la coppia di centrali di difesa sarà composta da Giorgio Chiellini e Matthijs de Ligt.