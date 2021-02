24







di Cristiano Corbo

Tutto quello che poteva andare male, probabilmente, è andato male. La legge di Murphy applicata alla Champions League, con i bianconeri nuovamente protagonisti del doppio volto della sfortuna: quella creata dal destino e quella che si genera automaticamente dopo una brutta prestazione. Ed è brutta, sì, la Juventus che è sotto al Do Dragao per 1-0, gol di Taremi dopo una follia di Bentancur (con Szczesny in ritardo). Al primo minuto, la doccia freddissima che ha sconvolto e a tratti paralizzato i bianconeri: in quarantacinque minuti, appena uno stacco di testa di Demiral, non un tentativo degno di questo nome in direzione Marchesin.



Non è stato complicato trovare FLOP in Porto-Juve. Ma una nota positiva resta. Leggete qui in basso nella gallery dedicata.