Porto-Juve in campo ma anche sul mercato. I bianconeri infatti hanno messo nel mirino il terzino classe 2002 Tomas Esteves, giocatore di proprietà del Porto ma in prestito in Champioship al Reading, seconda divisione inglese, dove il portoghese ha totalizzato 21 presenze stagionali tra campionato e coppa nazionale. Esteves quindi non scenderà in campo stasera, ma potrebbe essere un'occasione per parlare del giocatore in chiave futura.