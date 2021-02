2









Una Juventus in formato Barcellona. Non quello visto ieri sera contro il Psg, ma si intende la sublime prestazione sfoggiata al Camp Nou nella fase a gironi di Champions League, quando i bianconeri espugnarono il Camp Nou 3-0. Tutti si augurano di vedere questa versione della squadra di Pirlo, che in campionato si trova al quarto posto, ma che in Europa coltiva un sogno sfiorato due volte nell’ultimo decennio, nel 2015 e nel 2017. Da Cristiano Ronaldo alla crisi delle grandi d’Europa, sono diversi i motivi che spingono tifosi e ambiente a credere nel cammino europeo



L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport propone 10 motivi per credere nella Champions League