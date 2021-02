Per gli ottavi di finale di Champions League contro il Porto (andata domani alle 21 all'Estadio Do Dragao) Andrea Pirlo può finalmente contare su Aaron Ramsey, che ha smaltito l'ultima noia muscolare che non gli ha ancora permesso di entrare in campo nel mese di febbraio. Stamattina sia lui che Paulo Dybala si sono allenati insieme alla squadra alla Continassa, ma l'allenatore della Juventus in conferenza stampa ha appena rivelato che Dybala non è ancora disponibile per giocare (anche se sarà convocato) mentre Ramsey sì. Ora a Pirlo e al suo staff spetterà la valutazione se farlo giocare o no dall'inizio, ma il gallese è pienamente arruolabile.