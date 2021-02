2









Un rigore non concesso nel finale, ma netto e solare. Cristiano Ronaldo va a terra sul tocco del difensore del Porto, ma l'arbitro non fischia. E due fazioni si scontrano sul tema. Lo fanno anche Pistocchi e Varriale, che si espongono su Twitter con due valutazioni diverse.



Pistocchi: "Una Juve brutta e distratta regala l’1:0 a Taremi (errore di Bentancur) e il 2:0 a Marega (in 8>4). Inesistente in attacco, con il fantasma di CR7, la Juve risale la corrente con un lampo di Chiesa, che segna il gol che può valere i quarti. Al 94’ rigore su CR7". Varriale: "Una brutta Juventus subisce la 2nda sconfitta in 4 giorni cedendo sul campo del #Porto che segna 2 gol in apertura dei due tempi e domina a lungo. Il gol di Federico Chiesa tiene viva la qualificazione. Deludente Cristiano che alla fine protesta per un dubbio fallo da rigore".