Andrea Pirlo deve fare i conti con l'infermeria in vista della gara di stasera contro il Porto. Out Dybala, Cuadrado, Arthur e da ieri anche Bonucci, che si è fermato in allenamento per un problema muscolare. Scelte quasi obbligate per l'allenatore, che in attacco però sta preparando una sorpresa: secondo Sky Sport infatti salgono le percentuali di vedere Dejan Kulusevski titolare vicino a Ronaldo al posto di Alvaro Morata, capocannoniere della Champions con 6 gol.