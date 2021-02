Ancora una manciata di ore, poi sarà il turno della Juventus, che affronterà il Porto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Pochi dubbi di formazione per Pirlo alla luce della lunga lista di infortunati che condiziona la squadra, anche se deve ancora sciogliere le riserve in attacco. Infatti, come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il grande ballottaggio in attacco è tra Alvaro Morata e Dejan Kulusevski nelle veci di partner di Cristiano Ronaldo, con lo spagnolo leggermente favorito.