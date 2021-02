Andrea Pirlo ha deciso di convocare anche Leonardo Bonucci per la sfida di stasera contro il Porto nell'andata degli ottavi di Champions. Il difensore è infortunato ma l'allenatore ha deciso di portarlo a Oporto per sostenere il gruppo in una partita così delicata. C'è chi, leggendo il nome di Dybala, ha pensato che anche per Paulo valga lo stesso discorso: secondo Sky Sport invece se sarà necessario l'argentino potrà giocare 10/15 minuti nonostante non sia ancora al 100% dopo l'infortunio al ginocchio.