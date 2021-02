Quella che affronterà domani il Porto negli ottavi di Champions sarà una Juventus che ha voglia di riscattarsi dopo il ko col Napoli. I bianconeri puntano ad arrivare fino in fondo nella competizione ma dall'altra parte ci sarà un Porto che, nonostante le difficoltà in campionato, ha alcuni giocatori ai quali stare attenti. 3 in particolare: Sergio Oliveira, centrocampista classe '92 che ha già segnato 13 gol stagionali (3 in Champions e 9 in campionato), Moussa Marega, attaccante classe '91 che due anni fa ha fatto fuori la Roma proprio dagli ottavi di Champions, e Mehdi Taremi, attaccante classe '92 che nelle ultime cinque partite di campionato ha fatto tre gol e due assist.