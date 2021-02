In Porto-Juventus i riflettori saranno puntati anche e soprattutto sul duello tra Cristiano Ronaldo e Pepe, difensore portoghese (di origini brasiliane) che insieme a CR7 ha condiviso anni di Real Madrid, ma non solo. Come racconta nel dettaglio la Gazzetta dello Sport, i due si conobbero a inizio anni Duemila, quando Pepe fece un provino, poi non andato a buon fine, nello Sporting Lisbona di Ronaldo. Già lì nacque un'amicizia che si sarebbe consolidata in nazionale prima e al Real Madrid poi: nella squadra spagnola hanno vinto insieme due campionati e tre Champions League. Domani si affronteranno da avversari per la prima volta dal 2003, quando lo Sporting di CR7 sconfisse il Maritimo di Pepe.

DUE CURIOSITÀ - Pepe, nonostante sia due anni più "anziano" di Ronaldo, ha definito Cristiano come... un padre per lui! Inoltre, scrive la Gazzetta, "nel 2019 CR7 ha venduto a Pepe un’enorme villa da 800 metri quadrati con eliporto e molo per la barca a Valdozende nella Sierra di Geres, nord del Portogallo. Si parla di una transazione da 2,5 milioni di euro: un prezzo da amico visto che a Ronaldo la mansione era costata 4 milioni".