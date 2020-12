1









Date segnate sul calendario, appuntamento con la Champions League. Il 17 febbraio e il 9 marzo la Juventus affronterà il Porto nel duplice confronto che determinerà la vincitrice che volerà ai quarti della competizione europea. E come di consueto, può rappresentare l’occasione per osservare talenti avversi. È il caso di Fabio Vieira: stando a quando riporta Record, la Juve assieme al Marsiglia starebbero monitorando il trequartista portoghese classe 2000, che in questa stagione ha collezionato 12 presenze con la maglia del Porto, siglando anche un gol in Champions.