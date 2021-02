Come riportato da Calciomercato.com, Andrea Pirlo non ha sciolto le riserve e terrà vivo il ballottaggio fino all'ultimo momento utile per tenere sulla corda due calciatori che, con caratteristiche differenti, possono essere la chiave per fare breccia nel fortino difensivo del Porto, capace di tenere imbattuta la propria porta per 5 partite di fila. Alvaro Morata tira la volata a Dejan Kulusevski, col centravanti spagnolo che parte favorito, anche in virtù del "nuovo ruolo" ritagliatogli dall'allenatore nelle scorse settimane: meno finalizzatore, più rifinitore al servizio dell'uomo che fa rima con la Champions League per antonomasia, Cristiano Ronaldo.