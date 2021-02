"Sto subendo la pressione del #Porto anche dal divano di casa. Forza ragazzi!". Così Claudio Marchisio ha commentato la prima parte della sfida tra Porto e Juventus, con i bianconeri alle prese con l'aggressività dei portoghesi e non ancora in grado di trovare un modo per contrastare il centrocampo lusitano. Marchisio, che nel 2017 era alla Juventus in quegli ottavi di finale che poi portarono a Cardiff, conosce bene l'ambiente del Porto e sa bene soprattutto come certe gare possano mettersi in bilico per un episodio. Ecco, è indubbio che quanto accaduto a Bentancur abbia pregiudicato particolarmente l'andamento e la prestazione della Juventus.