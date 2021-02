Il pullman della Juve è già arrivato! Ad annunciarlo è il quotidiano portoghese A Bola, che sta seguendo minuto per minuto l'avvicinamento del ritorno a Torino di Cristiano Ronaldo - soprattutto - e dei suoi compagni di squadra. Così, capita che l'arrivo del mezzo bianconero diventi una notizia: in realtà, è prassi consolidata che il pullman anticipi i bianconeri. Ecco quanto scritto da A Bola: "L'autobus che trasporterà i giocatori della Juventus in Portogallo è già sul nostro suolo. Il club di Torino è pronto ad affrontare il Porto".