A poche ore dal ritorno in Champions della Juventus, che stasera sfiderà il Porto nell'andata degli ottavi di finale, Andrea Pirlo deve sciogliere ancora qualche dubbio sulla formazione da schierare. A centrocampo dovrà fare a meno di Arthur, ma ritrova Aaron Ramsey. La sensazione però è che i titolari in mezzo siano Bentancur e Rabiot, con il gallese ex Arsenal che si accomoderà in panchina pronto a subentrare se dovesse esserci bisogno.