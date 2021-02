vede una luce in fondo al tunnel: l'attaccante argentino si è messo alle spalle l'infortunio al ginocchio, e finalmente è tornato nella lista dei convocati per la gara di domani sera contro il Porto. La sua presenza però non deve ingannare: difficilmente infatti Andrea Pirlo lo rischierà subito in una gara così delicata. Il giocatore volerà comunque in Portogallo con il resto della squadra, ma anche lui sa che le possibilità di scendere in campo sono minime.