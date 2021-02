Testa alla Champions. Finalmente siamo entrati nelle ore che fanno da preludio al ritorno della massima competizione europea, che vedrà la Juventus impegnato contro il Porto al Do Dragao nell’andata degli ottavi di finale, appuntamento per mercoledì sera. Tra le fila degli uomini di Pirlo, ci sono tre giocatori che figurano nell’elenco dei diffidati: Bentancur, Cuadrado (infortunato) e Danilo, in caso di ammonizione, salteranno la sfida di ritorno.