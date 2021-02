Nella sfida di stasera con il Porto nell'andata degli ottavi di Champions, Andrea Pirlo dovrà fare i conti anche con i diffidati che, in caso d'ammonizione, salteranno la sfida di ritorno allo Stadium. I giocatori a rischio sono tre; anzi, due: perché Cuadrado è diffidato ma essendo infortunato oggi non scenderà in campo. Gli altri due sono Rodrigo Bentancur e Danilo, che dovrebbero partire tutti e due titolari e stare quindi attenti a non prendere l'ammonizione.