La Juventus entra in clima Champions. I bianconeri sono in partenza per Oporto, dove domani scenderanno in campo contro il Porto di Sergio Conceiçao per l'andata degli ottavi di Champions League. Intanto Andrea Pirlo ha stilato, nella quale non c'èper una lesone del bicipite femorale della coscia destra ( QUI le sue condizioni). Torna, che dopo l'infortunio al ginocchio vede la luce in fondo al tunnel.per farlo stare vicino alla squadra, ma vedrà la partita dalla tribuna a causa di un infortunio.: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Frabotta.: Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, Bentancur.: Ronaldo, Morata, Dybala.