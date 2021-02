Tutto pronto, stasera andrà in scena Porto-Juventus. I bianconeri sono arrivati allo stadio Do Dragao, dove dalle 21 si giocherà l'andata degli ottavi di finale di Champions League (ritorno previsto per il 9 marzo, ovviamente a Torino).



Nella gallery dedicata, FOTO e VIDEO del pre partita. Chiaramente sarà l'ormai consueto spettacolo 'muto'. A nessun tifoso è stato consentito l'ingresso allo stadio: in Portogallo la situazione Covid è altamente in considerazione, specialmente dopo i numeri degli ultimi giorni. Per la Juve, ritiro blindato e rifinitura addirittura evitata. E i bianconeri ripartiranno immediatamente dopo il match.



