Archiviata la sconfitta contro il Napoli, per la Juventus non c’è tempo di guardarsi indietro, ma solo avanti, perché tra due giorni affronterà il Porto al Do Dragao nell’andata degli ottavi di Champions League. La Uefa ha ufficializzato la designazione arbitrale: a dirigere la sfida sarà Carlos del Cerro Grande, coadiuvato dagli assistenti Yuste e Alonso Fernandez. Il quarto uomo sarà Sanchez mentre il VAR Hernandez, l’AVAR de Burgos.