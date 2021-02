Ricomincia, la Juventus. E riparte dal Portogallo. L'ultima volta contro i lusitani era il 2017 e arrivò in finale: almeno sui ricorsi storici, Pirlo può sorridere. Per il resto, tutto ancora da capire e ogni cosa da monitorare. A partire dalla situazione legata a Paulo Dybala. Per Gazzetta, l'argentino "vuole esserci, ecco perché c'è posto per lui tra i convocati, “ma non è pronto per giocare”, ha detto Pirlo dopo l’allenamento. La sensazione è che domani si capirà definitivamente se potrà andare in panchina o meno. Out anche Bonucci: "non ha giocato con il Napoli per un affaticamento, pareva pronto a rientrare regolarmente al suo posto il mezzo alla difesa. Lo ferma invece una ricaduta dell’ultimo minuto nell’allenamento di oggi: si va verso la coppia tra Chiellini e De Ligt. Anche stavolta dunque resterà a guardare, anche se non come nel 2017 da uno sgabello in tribuna".