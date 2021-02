Per la gara di domani contro il Porto Andrea Pirlo dovrà rinunciare a Leonardo Bonucci . Dopo due panchine consecutive, il difensore della Juventus guarderà l'ottavo di finale di Champions League dalla tribuna: il giocatore infatti ha deciso di partire comunque con il resto della squadra per il Portogallo, ma come detto anche da Pirlo in conferenza stampa non sarà disponibile a causa di un problema nell'allenamento di oggi.