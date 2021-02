25







di Andrea Menon

La Juve perde, crolla e si scopre più debole. Il 2-1 finale contro il Porto la tiene in gioco nel doppio confronto e le dà la possibilità di rifarsi a Torino, il 9 marzo, ma racconta pochissimo della serata vissuta. Una notte orribile in cui si è vista probabilmente la peggior Juve della stagione per larghi tratti. Errori dei singoli, gravi, mancanza di lucidità e atteggiamento sbagliato. Difetti già visti, palesati tutti insieme con una serie di mancanze di concentrazione da matita blu. La serata da horror si chiude con tantissime insufficienze.



