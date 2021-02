Cosa succede al Porto? Abbiamo visto come la situazione attorno a Conceiçao sia abbastanza calda. Di sicuro non hanno aiutato i nove striscioni con la scritta "BASTA!" nei pressi dello stadio. I tifosi del Porto infatti hanno deciso di protestare contro i recenti risultati del club, e l'hanno fatto poco prima dell'ultima sfida di campionato. Mezz'ora prima del fischio d'inizio, la società ha fatto rimuovere i banner uno ad uno e invitato all'unità del gruppo. Specialmente ora che arriva la Juventus: mercoledì si fa sul serio e l'ambiente lusitano proverà a compattarsi in extremis. E' un'occasione troppo ghiotta per lasciarla andare via.