Oltre le questioni disciplinari: come è andata la stagione di Tiago Djalò al Porto

AFP or Licensors

No, non è un episodio singolare o sconnesso. La stagione dicon la maglia del Porto è un insieme di tanti momenti, e la maggior parte di questi non mette il difensore sotto una buona luce. Anzi. Come riporta il quotidiano portoghese A Bola, il difensore potrebbe addirittura rientrare a Torino prima della fine della stagione : il Porto vuole prendere un provvedimento disciplinare dopo la notte di festa che ha visto coinvolti lo stesso Djalò, Otávio e William Gomes.Per il difensore di proprietà della Juventus, inoltre, non si tratta nemmeno del primo caso . Ma come anticipato, la sua stagione in Portogallo non si ferma - purtroppo per lui - a questo: le difficoltà con la maglia del Porto sono state diverse, ed erano già cominciate ancora prima, con il trasferimento allasaltato nelle ultimissime ore di mercato.

Tiago Djalò, la sua stagione al Porto

I numeri della stagione di Djalò al Porto

Partite giocate: 17

Da titolare: 14

Minuti giocati: 1303

Goal: 2

Assist: 0

Arrivato ben dopo l'inizio del campionato, Djalò ha dovuto aspettare il mese di ottobre per esordire con il Porto, durante un match di coppa portoghese: contro il Sintrense ha trovato anche il suo primo goal, seguito pochi giorni dopo dalla rete segnataDa allora, ha avuto più continuità anche in campionato, giocando tre partite consecutive senza mai uscire dal campo. Poi, però, un altro momento complicato: il difensore è rimasto in panchina per benin Liga Portugal, rientrando a metà gennaio.La stagione di Djalò, dunque, è stata frammentata in tante piccole parti: dal suo ritorno in campo ha di nuovo giocato diversi match dal primo minuto in campionato e in Europa League fino all'eliminazione per mano della Roma, ma l'ultima partita dell'ex Lille con la maglia del Porto, quasi due mesi fa: da quel momento Djalò è stato convocato solo una volta, rimanendo in panchina per 90 minuti.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui