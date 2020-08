1









Il difensore e capitano del Porto Danilo Pereira, ha parlato dell'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo, compagno di Danilo in nazionale: "Credo voglia diventare il più grande di sempre, il giocatore che conosceranno tutti anche tra 50 anni. Questo è il suo obiettivo, perché vuole continuare a segnare e ad infrangere record. E non si fermerà finché non ci riuscirà. A volte guardi a lui e non credi alle cose che fa. Sembrano semplici ma invece sono scelte difficili. Il modo in cui tira, il modo in cui passa la palla o salta. Veramente incredibile".