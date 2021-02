Jesus Corona, centrocampista del Porto, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus degli ottavi di finale di Champions League: "Vogliamo fare il meglio possibile e spero che saremo pronti. Per farlo, dobbiamo mostrare carattere, coraggio e mentalità vincente. Loro hanno Ronaldo, noi dovremo giocare da squadra, solidi e compatti: solo così potremo passare il turno. E sono contento per Alex Sandro."



AMBIZIONI - "Abbiamo molta motivazione per giocare questo ottavo. Certo, non siamo nel miglior momento possibile, ma vogliamo fare del nostro meglio per portare allegria".