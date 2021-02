Torna la Champions League, e domani per la Juventus sarà già vigilia. I bianconeri affronteranno per gli ottavi di finale il Porto di Sergio Conceiçao, che come ogni pre parlerà ai giornalisti presenti al Do Dragao. La conferenza stampa del tecnico lusitano è prevista alle ore 12.30.



Intanto, ieri l'allenatore del Porto ha ufficializzato suo figlio nei convocati per la sfida con la Juventus. Francisco, 18 anni, ha debuttato con la maglia della prima squadra del Porto nel pareggio contro il Boavista. E' entrato al minuto 77 ed è stato subito messo sotto i riflettori.



Appuntamento su IlBianconero.com per il LIVE conferenza del tecnico.