Sergio Conceiçao ha festeggiato le 200 panchine col Porto battendo 2-1 il Maritimo, grazie al rigore trasformato allo scadere da Otavio. Queste le sue dichiarazioni dopo il match: "Ringrazio i giocatori, che a fine gara hanno fatto il gesto fantastico di regalarmi una maglia per le 200 partite. È stato un cammino pieno di passione e di ambizione, e molti di loro sono con me dall’inizio di questo percorso. Ma dico grazie a tutte le persone che lo hanno condiviso. Ci sono state serate fantastiche, come quelle contro il Lipsia o la Juventus, e tutte sono servite per crescere. In questo club, però, non si festeggiano le vittorie bensì i titoli. E ne vogliamo sempre di più".