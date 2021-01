Sergio Conceiçao in isolamento precauzionale. Il tecnico del Porto, secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo portoghese A Bola, non ha diretto l'allenamento della prossima avversaria della Juventus in Champions League, perché confinato in casa. Conceiçao si è sottoposto al tampone per verificare la possibile positività al Coronavirus, nell'attesa di capire se anche la squadra dovrà sottoporsi alla procedura.