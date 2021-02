Sergio Conceicao, allenatore del Porto, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro la Juve: "Dispiace per il gol perché fino al 70esimo abbiamo bloccato la Juve. Abbiamo fatto una partita di un buon livello difensivo, arrivavamo alti con la pressione e potevamo creare difficoltà con il pressing, bloccando i punti forti della Juve, che sono tanti a livello individuale e collettivo. Come Rabiot in mezzo o Chiesa che sulla fascia arriva sempre all'uno contro uno, Ronaldo in area. A livello strategico abbiamo fatto un'ottima partita, ma dobbiamo essere forti così in tutti i momenti del gioco per poter passare il turno.



STRATEGIA - Penso che il terzino ha perso Rabiot alle spalle, c'è il merito dell'avversario e un po' di demerito nostro in qualche situazione. Dobbiamo continuare così, focalizzati sempre. Fino al 70esimo la Juve non ha creato quasi niente, dietro e davanti abbiamo fatto un bel lavoro. Marega ha bloccato Rabiot, abbiamo lasciato giocare Chiellini in costruzione, non abbiamo fatto una partita spettacolare, ma dovevamo difendere più che attaccare. A questo livello contro la Juve bisogna fare così.



RITORNO - E' un piacere parlare con voi, Alex Del Piero e Costacurta, mi vengono in mente le belle partite. Italia? Non si sa mai. Uguale o diverso? Dobbiamo essere rigorosi a livello difensivo, la Juve ha tanti campioni, sarà diverso al ritorno. Siamo rigorosi e poi approfittiamo. Non andiamo solo per difenderci perché rischi di prendere gol. Vediamo chi gioca e prepareremo la partita, studiamo bene e facciamo il meglio per passare".