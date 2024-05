Portieri Juventus: le ultime

Se lavolesse ascoltare il consiglio del grande ex Gigiavrebbe pochi dubbi: il portiere su cui puntare per il prossimo futuro dovrebbe essere Marco, che in effetti è un'idea concreta alla Continassa considerando la sua età (compirà 23 anni a luglio) e i margini di crescita. Un nome forte e ambito, che in quanto tale di sicuro l'non svenderà: almeno 30 milioni di euro il costo del suo cartellino, che i bianconeri potrebbero provare ad abbassare inserendo nell'eventuale affare quello di Dean, molto gradito a Gian Piero Gasperini e già offerto ai bergamaschi nell'ambito della trattativa per TeunLo scrive Il Corriere dello Sport, spiegando che prima ancora come gradimento in casa Juventus c'è però Micheledel Monza, che costa leggermente di meno ed è stato oggetto di recente di una chiacchierata tra Cristiano Giuntoli e Adriano Galliani. Che la Vecchia Signora andrà a caccia di un nuovo estremo difensore in estate, comunque, è cosa praticamente certa: sia Wojciechche Mattia, infatti, sono in scadenza nel 2025, e soprattutto l'azzurro potrebbe valutare l'ipotesi di una nuova esperienza per giocare finalmente con continuità. La situazione, quindi, è da monitorare.