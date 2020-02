Sarri pronto a cambiare il centrocampo della Juventus: come riferisce Sport Mediaset, il tecnico bianconero vuole sostituire Pjanic con Jorginho, allenato al Napoli e al Chelsea. Il centrocampista italo-brasiliano è un vero e proprio pupillo per l'allenatore bianconero, che da quando è arrivato alla Juve ha provato a far fare a Pjanic quello che faceva Jorginho nelle sue ex squadre. Prima dell'arrivo di Sarri il Chelsea si era già interessato a Pjanic e si era parlato di un possibile scambio con Jorginho. Ora quella voce è tornata di moda, nel centrocampo della Juve può cambiare qualcosa.