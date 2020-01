Napoli-Juve con un osservato speciale: i riflettori bianconeri saranno accesi sul brasiliano Allan, una delle idee di Paratici se dovesse partire Emre Can. Come riporta Calciomercato.com, infatti, il centrocampista tedesco potrebbe tornare in Bundesliga dove c'è il Borussia Dortmund che lo sta trattando: tra i club c'è ancora distanza, ma Emre Can ha già fatto sapere da tempo di voler cambiare aria per giocare con più continuità in vista dell'Europeo.



IL NODO - Parallelamente quindi i bianconeri lavorano all'eventuale sostituto, e stanno pensando di inserirsi tra Allan e il Napoli che ormai sono in rottura permanente. Di tempo per inserirsi il brasiliano non ne avrebbe bisogno perché conosce a memoria gli schemi di Sarri, la parte più complicata sarebbe trovare l'intesa col Napoli sulla valutazione del giocatore.



LE ALTERNATIVE - Più indietro ci sono le alternative Ivan Rakitic del Barcellona e Leandro Paredes del Psg. Guardando al futuro, i bianconeri hanno occhio solo per Sandro Tonali, ma per prenderlo subito dal Brescia servono almeno 50 milioni. Sullo sfondo c'è Paul Pogba, che sta vivendo una situazione simile a quella di Allan: in rottura con il Manchester United, vuole andarsene e non gli dispiacerebbe un ritorno alla Juve. Paratici lavora tra presente e futuro, ma per comprare bisogna prima vendere.