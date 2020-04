1







di Lorenzo Bettoni

Siamo ancora in una fase piena di incertezze. Nessuno può averne, in nessun campo. Di certo c'è che per ora i dati in Italia stanno lentamente migliorando e per questo il Governo sta già pensando a come affrontare la prossima fase, la cosiddetta fase due, quella, per intendersi, che farà da cuscinetto tra l'attenuarsi della vera emergenza e il rilascio di un vaccino che nell'ipotesi più ottimistica potrà esserci da dicembre, ma in questo caso le certezze sono ancora minori. Quando sarà terminata l'emergenza sanitaria ci si dovrà abituare a non tornare subito alla normalità. In Lombardia è già obbligatorio uscire solo con le mascherine, facile immaginare che la restrizione sarà ampliata a tutto il territorio. Ma come potrebbe cambiare il calcio in questa fase due? Ecco cinque punti: