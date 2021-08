La ricerca del parcheggio: tra via Druento, Strada Altessano, Corso Grosseto e Corso Gaetano Scirea. Il panino prima di entrare, i controlli di rito, il tunnel da varcare, la musica che aumenta di volume e i compagni di tifo con cui condividere gioie e dolori. L’amichevole di sabato contro l’Atalanta sarà solo l’antipasto, perché adesso si comincia ad intravedere la normalità.. Una bella boccata di ossigeno, dopo due anni difficili per tutti.ALLIANZ STADIUM – Per quel che riguarda l’acquisto dei biglietti, ogni società si sta organizzando a suo modo. La Gazzetta dello Sport, oggi, ha raccolto le diverse decisioni die club, fino adesso nessuna ha optato per il classico abbonamento stagionale. Intravediamo sprazzi di normalità, ma l’emergenza pandemica è tutt’altro che risolta, troppo alto il rischio che le porte si chiudano di nuovo.