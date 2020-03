"Non sarà facile imbrogliare il presidente Claudio Lotito da parte di ministri demagoghi e dirigenti irresponsabili che non capiscono come fermare il campionato significherebbe far saltare tutti i diritti televisivi e condannare al fallimento la gran parte delle società calcistiche italiane". Boom: parole e musica di Arturo Diaconale a Taccuino Biancoceleste. Il portavoce della Lazio, nella giornata di ieri, ha puntato il dito contro il Governo, ma anche membri interni al calcio italiano: "La paura è che il campionato in corso faccia la fine di quello interrotto dallo scoppio della Grande Guerra e che , come allora, l’interruzione diventa l’occasione per negare alla Lazio il riconoscimento di uno scudetto conquistato sul campo".



SCUDETTO NEGATO - Ancora Diaconale: "Questa sindrome da scudetto negato del 1915 (...) fa scattare l’antico timore che, in una situazione di massima incertezza provocata dall’emergenza sanitaria che paralizza il paese, gli interessi dei grandi club possano scattare ai danni della società biancoceleste". L'uomo di Lotito sottolinea il fatto che non ci si debba "abbandonare al panico per sindrome da scudetto negato", anche perché "al momento l’interruzione del campionato è una ipotesi ancora da verificare". Da queste parole, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il presidente Lotito si è ufficialmente dissociato.



JUVE-INTER - Il passaggio incriminato, che ha destato anche parecchio fastidio, è arrivato su Juve-Inter: "Chissà come sarebbe finita Juve-Inter se fosse stata rinviata, e non voglio andare oltre... Tommasi si è svegliato storto e voleva impedire che si giocasse, c'erano degli interessi perché quella partita potesse essere rinviata".